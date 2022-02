Radfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Ein 88 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist im Kreis Konstanz nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Krankenhaus gestorben. Der Senior war am Mittwoch in Rielasingen-Worblingen unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin habe den Mann wohl aufgrund der tief stehenden Sonne beim Abbiegen nicht gesehen und sei mit ihrem Wagen deshalb mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Der 88-Jährige wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220210-99-64536/2