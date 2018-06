Knapp einen Monat nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rheinstetten ist ein Radfahrer an den Folgen gestorben. Der 57-Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war am 28. August mit dem Kopf gegen die Frontscheibe eines Autos geprallt und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Fahrradfahrer, der ohne Helm unterwegs war, hatte das Auto an einer Kreuzung übersehen und wurde von dem Wagen erfasst.

