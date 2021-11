Drei Tage nach einem Unfall ist ein 73-jähriger Radfahrer seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Der Mann starb nach Polizeiangaben am Montag im Krankenhaus. Ein 27-Jähriger hatte ihn am Freitag mit seinem Auto angefahren, als er in Dornhan (Landkreis Rottweil) mit seinem Pedelec eine Straße überquerte.

