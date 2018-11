Ein 18 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann in Nürtingen (Kreis Esslingen) am frühen Morgen bei Nebel und Dunkelheit mit einem entgegenkommenden Auto eines 31-Jährigen zusammengestoßen. An seinem Mountainbike war demnach kein Licht angebracht. Der 18-Jährige trug keinen Helm und verletzte er sich schwer. Er starb noch an der Unfallstelle.

PM