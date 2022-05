Ein Radfahrer ist in Gengenbach im Ortenaukreis nach einem Sturz gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, war der 70-Jährige am Mittwochabend auf seinem Rad unterwegs als er stürzte. Der Mann erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und starb an der Unfallstelle. Warum es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.

