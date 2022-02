Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in Backnang (Rems-Murr-Kreis) seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb er am Vortag auf dem Weg in die Klinik. Der 46-Jährige war auf einem Radweg bergab in einer Kurve wohl wegen Rollsplitts weggerutscht.

Pressemitteilung

