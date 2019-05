Radfahrer mit Messer angegriffen: 20-Jähriger in U-Haft

Nach der Messerattacke auf einen 39 Jahre alten Radfahrer sitzt der mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der 20 Jahre alte Mann steht im Verdacht den Radfahrer in Weil der Stadt mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ein Haftrichter erließ am Samstag einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Polizei geht von einer spontanen Tat aus. Nach ersten Ermittlungen waren der Fahrer eines Transporters und der Radfahrer am Freitag in einen Streit geraten. Dabei wurde der 39-Jährige schwer verletzt.

Pressemitteilung