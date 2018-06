Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Filderstadt (dpa/lsw) - Ein 41 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) lebensgefährlich verletzt worden. Er wollte nach Polizeiangaben am Dienstag an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren, ohne vorher anzuhalten. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug.

Mitteilung