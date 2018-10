Radfahrer bei Überholmanöver eines Autofahrers getötet

Ein Autofahrer hat beim Überholen einen Radfahrer bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) tödlich verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der 20-Jährige am Freitag mit seinem Wagen ein anderes Auto überholt - und dabei den entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen. Sein Auto erfasste den 49-Jährigen daraufhin frontal. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, ebenso wie die Menschen in dem von ihm überholten Auto - eine Frau mit drei Kindern.

