Kappelrodeck (dpa/lsw) - Ein Vermieter hat vor seinem rabiaten Mieter Reißaus nehmen und sich in seine Ferienwohnung flüchten müssen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 70-jährige Mann in Kappelrodeck (Ortenaukreis) angegriffen worden: Der 39 Jahre alte Mieter trommelte an die Terrassentür des Wohnungsgebers und zerschmetterte schließlich das Türglas mit einem Stuhl. Der Vermieter rettete sich zunächst in die Nachbarschaft und verbrachte danach die Nacht zur Sicherheit in seiner Ferienwohnung. Warum die beiden sich streiten war der Polizei nicht bekannt.