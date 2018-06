Stuttgart (dpa/lsw) - Die erwarteten Wahlerfolge der FDP in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden Bundesparteichef Philipp Rösler aus Sicht der Südwest-Liberalen den Rücken stärken. „Das wird automatisch dazu führen, dass sich der Vorsitzende stabilisiert“, sagte Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart am Sonntag. Mit Blick auf einen Bericht des „Spiegels“, führende FDP-Politiker wollten Rösler stürzen, sagte Rülke: „Wir sind uns einig, dass eine Personaldebatte zu nichts führen wird.“ Rösler habe in einer schwierigen Zeit das Amt übernommen und mache seine Arbeit gut.

Die FDP-Landesvorsitzende Birgit Homburger betonte: „Es ist Irrsinn, jetzt eine Personaldebatte zu beginnen. Das schadet der FDP.“ Die Liberalen in Baden-Württemberg beteiligten sich daran nicht, stellte die stellvertretende Chefin der Bundes-FDP klar.

„Spiegel“-Bericht