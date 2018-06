Deutschland schützt seine Bürger aus Sicht der Europäischen Union nicht ausreichend vor gefährlichem Feinstaub, der Krankheiten wie Asthma und Krebs auslösen kann. Die Brüsseler EU-Kommission bemängelte am Mittwoch zu hohe Werte des Schadstoffs in Stuttgart und Leipzig und drohte mit rechtlichen Schritten, sollte die Bundesregierung nicht handeln.

Feinstaub entsteht vor allem in Fabriken, beim Heizen und im Verkehr. Um ihn zu reduzieren, wurden in Deutschland unter anderem Dieselrußfilter und Umweltzonen in Großstädten eingeführt. Die Kommission rügte jedoch, dass nicht alle seit 2005 vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung getroffen worden seien. Wie Deutschland hinken auch Österreich und die Slowakei hinterher.

Pressemitteilung der Kommission in Englisch