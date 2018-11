Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat im Eurocup einen herben Rückschlag erlitten. Der deutsche Teilnehmer verlor am Dienstag beim französischen Spitzenverein AS Monaco knapp mit 81:84 (46:40) und bleibt in der Gruppe A drei Begegnungen vor dem Ende mit einer Bilanz von 3:5-Siegen weiterhin auf Rang fünf. Die besten vier Clubs qualifizieren sich für die zweite Gruppenphase.

Trotz einiger personeller Ausfälle startete der Bundesligist furios in die Partie. Mit 27:16 ging das erste Viertel an die Ulmer. Die Gastgeber fanden im zweiten Durchgang allerdings besser in die Partie und konnten vor der Pause den Rückstand auf sechs Zähler verkürzen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath wehrte sich nach dem Seitenwechsel gegen die Monegassen und führte bis drei Minuten vor dem Ende (74:68). Dann klappte bei den Ulmern nichts mehr, während der Tabellenführer das Match drehte und drei Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung sorgte. Javonte Green war mit 18 Punkten bester Schütze der Gäste.

