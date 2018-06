Freiburg (dpa) - Verfolger Bayer 04 Leverkusen hat auf Spitzenreiter Bayern München weiter an Boden verloren. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga verlor beim Drittletzten SC Freiburg zum Rückrundenauftakt 2:3 (2:1).

Lars Bender (4. Minute) und Kapitän Simon Rolfes (35.) brachten die Werkself am Samstag vor 22 100 Zuschauern im Mage Solar Stadion zweimal in Führung. Admir Mehmedi (27.), Jonathan Schmid (53.) und der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Felix Klaus (90.) sicherten den aufopferungsvoll kämpfenden Badenern den zweiten Heimsieg der Saison.