In der Affäre um eine fragwürdige Wahlkampfspende aus der Schweiz erhält AfD-Fraktionschefin Alice Weidel Rückendeckung aus ihrem Kreisverband am Bodensee. Weidel treffe noch am wenigsten die Verantwortung, sagte Hans Hausberger aus dem Vorstand des Kreisverbands Bodenseekreis am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Eher handle es sich um ein Problem des Landesschatzmeisters Frank Kral, der dem Kreisverband im Umgang mit der Spende nicht geholfen habe.

Auch der Kreisverband habe kein Verschulden, sagte Hausberg. Man habe damals im Bundestagswahlkampf 2017 extra ein Konto für Wahlkampfspenden für Weidel eingerichtet - auch, um mit ihrem Namen Gelder einzuwerben. Als die großen Geldbeträge eines unbekannten Gönners aus der Schweiz einflossen, habe die Kreisschatzmeisterin Alarm geschlagen und zu Kral mehrfach Kontakt aufgenommen. „Er hat ausweichend geantwortet“, kritisiert Hausberger. „Sie hat sich nach oben um Hilfe gewandt, hat aber keine Hilfe erfahren.“ Schließlich habe man Weidel selbst informiert, die dann beschlossen habe, das Geld zurückzuüberweisen.

Die AfD hatte Medienberichte bestätigt, wonach im vergangenen Jahr rund 130 000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen wurden. Als Verwendungszweck sei angegeben gewesen: „Wahlkampfspende Alice Weidel“. Das Geld wurde den Angaben zufolge im Frühjahr zurückgezahlt. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Weidel ist Fraktionschefin der AfD im Bundestag und zeitgleich stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands.