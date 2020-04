Räuber überfallen zwei Personen: Fahndung mit Hubschrauber

Zwei Räuber haben am Donnerstagabend zwei Menschen in Backnang im Rems-Murr-Kreis auf offener Straße überfallen und mit einer Pistole bedroht. Die Täter forderten Geld und flüchteten, wie ein Sprecher der Polizei in Aalen sagte - ob mit oder ohne Beute, blieb zunächst unklar. Ein Täter konnte demnach kurz darauf von Beamten gestellt werden. Er war verletzt - wieso war zunächst unklar. Nach dem zweiten Täter fahndete die Polizei mit einen Hubschrauber. Die Opfer blieben bei dem Überfall unverletzt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Tweet der Polizei Aalen