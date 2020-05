Räuber überfallen zwei Männer und fliehen vor der Polizei

Am Montag beginnt der Praxistest in Baden-Württemberg: Kann ein Schulbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie funktionieren? Was bedeutet das für die Schüler, für die Lehrer und für die Eltern? Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Wer darf wieder zur Schule?

Für alle Schüler, die in diesem oder im kommenden Schuljahr Abschlussprüfungen haben, beginnt am Montag der Präsenzunterricht – auch an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, also den früheren Förderschulen.