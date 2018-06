Lahr (dpa/lsw) - Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Mittwochmorgen eine Spielhalle in Lahr (Ortenaukreis) überfallen. Die Täter bedrohten eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Geld und Handy. Nach Angaben der Polizei konnten sie mit einem geringen Geldbetrag und dem Handy der Angestellten unerkannt entkommen. In welche Richtung die Räuber geflohen sind, ist nicht bekannt.

Mitteilung