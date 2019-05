Heißgelaufene Sohlen oder hat da jemand gezündelt? Ein Paar in Brand geratene Schuhe geben der Polizei in Ulm Rätsel auf. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher am Dienstag zu der noch unklaren Brandursache. So viel steht laut Mitteilung bislang fest: Einsatzkräfte rückten am Morgen zu einem Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatte ein Zeuge das Feuer allerdings schon gelöscht. Außer den Schuhen hatte auch ein Blumentopf in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

