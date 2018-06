Qualmender Kochtopf sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein qualmender Kochtopf hat am Dienstagabend in Aldingen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren zu der rauchenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses vorgerückt, wie die Polizei Tuttlingen am späten Dienstagabend mitteilte. Der Wohnungsinhaber hatte das Haus kurz zuvor verlassen, aber einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd gelassen. Ein Brandausbruch konnte von der Feuerwehr aber verhindert werden.