Qualitätsoffensive: Institute sollen Unterricht verbessern

Von einem Umbau der Schulverwaltung verspricht sich Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) eine deutlich bessere Unterrichtsqualität an den Südwest-Schulen. Im Lichte des schlechten Abschneidens baden-württembergischer Schüler bei den jüngsten Bildungsstudien müsse ein wissenschaftlich basiertes Unterstützungssystem für Lehrer und Schulen errichtet werden, erläuterte Eisenmann am Dienstag in Stuttgart. Im Mittelpunkt ihres Konzepts stehen zwei Einrichtungen, die Anfang 2019 ihre Arbeit aufnehmen sollen: das Institut für Bildungsanalysen und das Zentrum für Schulentwicklung und Lehrerbildung.

Optimale Hilfe für die Lehrer ist auch nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unverzichtbar. „Letztlich muss der Lehrer anders oder besser unterrichten.“ Zuvor hatte das grün-schwarze Kabinett das Vorhaben Eisenmanns gebilligt. Kritik kam unter anderem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Neue Strukturen garantieren noch keine bessere Qualität“, sagte Landeschefin Doro Moritz.

Eisenmann will nach eigenen Worten Doppel- und Dreifachstrukturen auflösen. Zahlreiche auf Behörden, Anstalten und Stiftungen verteilte Zuständigkeiten in Beratung, Lehreraus- und -fortbildung sollen in den neuen Institutionen gebündelt werden. Ein wissenschaftlicher Beirat wird die beiden Einrichtungen beraten, deren Dienst- und Fachaufsicht beim Ministerium liegt.

Nach Ansicht der SPD-Fraktion sind Eisenmanns Aussagen wenig konkret. „Es bleibt weiterhin nur bei ambitionierten Absichtserklärungen, aber Antworten auf die kritischen Fragen zur Umsetzung wie rechtlicher Rahmen, Finanzierung und Stellenplanung bleibt uns die Landesregierung weiter schuldig“, sagte SPD-Fraktionsvize Stefan Fulst-Blei. Gewerkschafterin Moritz monierte, der Umbau solle offenbar zum Nulltarif umgesetzt werden. Bessere Qualität sei aber nicht kostenneutral zu haben. Fortbildner müssten konsequenter qualifiziert und besser entlohnt werden.

Im Zuge der Umgestaltung wird die Lehrerfortbildung von den Regierungspräsidien und Staatlichen Schulämtern auf das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und seine Regionalstellen übertragen. Eisenmann zufolge war das Angebot bislang stark zersplittert und nach Expertenmeinung unzureichend. „Die zentralen Vorgaben des Zentrums stellen künftig sicher, dass wir landesweit Angebote in hoher und gleicher Qualität zur Verfügung stellen können.“ Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung blieben bei Regierungspräsidien und Schulämtern. „Das ist keine Schwächung“, betonte Eisenmann. Die FDP-Fraktion plädierte hingegen für ein Fortbildungsbudget für alle Schulen statt einer Zentralisierung.

Das Institut für Bildungsanalysen soll die Qualitätsentwicklung auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen, etwa durch Lernstandserhebungen. „Ohne gesicherte Ergebnisse zu Schülerleistungen und die Qualität von Unterricht wissen wir nicht, welche bildungspolitischen Vorgaben und pädagogischen Konzepte an welcher Stelle Sinn machen“, sagte Kretschmann. Diese Lücke schließe sich nun. Der Berufsschullehrerband warnte davor, Datenerhebungen auf dem Rücken der Lehrer vorzunehmen.

Betroffen vom Umbau sind rund 2000 Beamte und Arbeitnehmer, die neu eingesetzt werden. „Eine gewisse Unruhe ist sicher da“, sagte Eisenmann. Es gebe aber keinen Grund für Existenzängste. Auch das eigene Haus bleibe vom Umbau nicht unberührt. Von den fünf bisherigen Abteilungen werde eine in Zukunft wegfallen, weil Zuständigkeiten an die Institute übertragen würden.

