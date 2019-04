Quälende Tiertransporte: Bundesländer wollen den Tieren Leid ersparen

Lange Transporte, zu wenig Wasser, quälende Schlachtmethoden am Zielort: Die Kritik an Tiertransporten in Länder außerhalb der Europäischen Union ist groß. Um Tieren Leid zu ersparen, hat der Freistaat Bayern vor Kurzem beschlossen, den Export lebender Tiere in 17 Nicht-EU-Länder zu verbieten. Aus Baden-Württemberg werden schon seit über einem Jahr keine Schlachttiere mehr in Länder außerhalb der EU transportiert. Bei der anstehenden Agrarministerkonferenz wollen die Länder den Bund in die Pflicht nehmen, strengere Regeln zu verabschieden.

Innerhalb der EU dürfen lebende Tiere dürfen nur unter bestimmten Bedingungen verkauft werden. Eine Verordnung regelt, welche Fahrzeuge für welche Tiere benutzt werden müssen, welche Pausenzeiten einzuhalten sind und wie das Vieh versorgt werden muss. Ein Tierarzt kontrolliert vor der Fahrt, ob die Tiere transportfähig sind.

Ist eines krank oder verletzt, darf es nicht mit. Geht die Fahrt jedoch in Länder außerhalb der EU, werden diese Standards oft nicht mehr eingehalten. Das kritisieren Tierschutzorganisationen und Veterinärämter. Kürzlich verabschiedete auch das EU-Parlament eine Forderung nach strengeren Regeln für Tiertransporte verabschiedet. Deswegen weigern sich immer mehr Bundesländer, Exporte in Drittländer zu genehmigen.

Transporte aus Südwesten selten

Der Transportstopp aus Baden-Württemberg geht laut Landwirtschaftsministerium auf eine freiwillige Vereinbarung mit den beteiligten Verbänden zurück, die im Februar 2018 getroffen wurde. Schlachttiertransporte in Drittstaaten waren auch vor der freiwilligen Vereinbarung nur vereinzelt vorgekommen, heißt es vom baden-württembergischen Landesbauernverband.

Deutlich lockerer sind die Regeln Zuchtvieh – zumindest grundsätzlich. Alleine zwischen 3000 und 5000 Rinder aus Baden-Württemberg transportiert die Rinderunion pro Jahr in andere Länder. Die Rinderunion ist einer der größten Zucht- und Nutzviehvermarkter in Baden-Württemberg. 30 bis 40 Prozent davon hätten Züchter bis vor Kurzem in Nicht-EU-Staaten verkauft, sagt Martin Kohnle, bei der Rinderunion für Tierexporte zuständig.

Unter anderem gingen Transporte nach Nordafrika, Russland und in die Türkei. Bei den Fahrten sind laut Kohnle die Tierschutzstandards immer eingehalten worden, auch in den Zielländern außerhalb der EU. Trotzdem würden nicht mehr alle Veterinärämter im Südwesten die notwendigen Transportgenehmigungen ausstellen. Laut Landwirtschaftsministerium ist der Transport von Zuchtvieh in Drittländer derzeit ohnehin komplett tabu – wegen der grassierenden Blauzungenkrankheit.

Martin Kohnle von der Rinderunion kritisiert, dass zum Beispiel aus Norddeutschland weiterhin Tiere in Drittländer verkauft werden dürfen. So entstehe den Züchtern im Südwesten ein wirtschaftlicher Nachteil. Deshalb fordert er: „Es wird Zeit, dass das auf Bundes- und Europaebene einheitlich geregelt wird.“

Der Freistaat Bayern ist ebenfalls tätig geworden. Transporte von Schlacht- und Zuchtvieh in 17 Nicht-EU-Länder sind seit Mitte März nur noch unter sehr strengen Auflagen erlaubt. Die Tiere dürfen nur dann in diese Länder verkauft werden, wenn der Verkäufer nachweist, dass die Tierschutzstandards auf dem gesamten Transportweg eingehalten werden.

Agrarminister fordern Datenbank

Auf der Agrarministerkonferenz in Landau (Rheinland-Pfalz) wollen die Länder das Bundeslandwirtschaftsministerium in die Pflicht nehmen, umstrittene Nutztiertransporte in Staaten außerhalb der EU zu verbieten. Das Treffen beginnt am Mittwoch. Die Idee: Der Bund soll eine Datenbank einrichten mit Staaten, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen geltende Tiertransport- und Schlachtvorschriften verstoßen wird.

Diese Länder sollen für Transporte gesperrt werden. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) fordert zudem, dass die Transportrouten in Drittländer und die Versorgungsstationen außerhalb der EU von einer unabhängigen Stelle zertifiziert werden.

Den Vorstoß unterstützt auch Martin Kohnle von der Rinderunion: „Wir müssen wissen, wie wir weitermachen können“, sagt er.

Tierarzt Christoph Ganal muss im Dienst oft in den Kuhstall. Wer aber länger keinen von innen gesehen hat, kann sich in diesem 360-Grad-Video selbst umsehen. Fahren Sie mit gedrückter Taste bzw. mit dem Finger beim Smartphone einfach während des Videos in die Richtung, die Sie sehen wollen.