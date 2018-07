Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe stellen psychisch Kranke „verrückte Dinge“ her. Im Frommelhaus, einer Einrichtung der evangelischen Stadtmission, produzieren sie Produkte der Marke „Loony Design“. Eine Kombination aus Ästhetik und sozialer Verantwortung: „Im Frommelhaus fertigen die psychisch Kranken Alltagsprodukte, die Studenten der Stuttgarter Kunstakademie anlässlich ihrer Diplomarbeit entworfen haben“, sagt Roland Bauer, Leiter der Einrichtung. Der Name „Loony Design“ steht dabei wortwörtlich für verrückte Dinge - was liebevoll gemeint sei, sagt der Leiter. Mit 25 Produkten ging es vor vier Jahren bei „Loony Design“ los, inzwischen hat sich das Sortiment verdoppelt.

www.loony-design.de