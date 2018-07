Psychiatrischer Gutachter sagt im Missbrauchsprozess aus

Im Hauptprozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg will das Landgericht am heutigen Montag den psychiatrischen Gutachter hören. Er hat die beiden Angeklagten befragt. Nun soll er unter anderem eine Prognose abgeben, ob sie für die Allgemeinheit gefährlich sind. Dies kann Auswirkungen auf das Strafmaß haben. Ein Urteil will das Gericht den Angaben zufolge am 20. Juli sprechen.

Angeklagt sind die 48 Jahre alte Mutter des Kindes sowie ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte, beides Deutsche. Sie haben gestanden, den in Staufen lebenden und inzwischen zehn Jahre alten Jungen mehr als zwei Jahre lang im Internet angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen zu haben. Zudem sollen sie das Kind sowie ein dreijähriges Mädchen auch selbst mehrfach sexuell missbraucht haben. Vor dem Sachverständigen will das Gericht am Montagvormittag noch Zeugen hören und Gerichtsakten verlesen.

Pressemitteilungen des Gerichts zu den Prozessen

Pressemitteilung der Polizei vom 11.1.

Zweite Pressemitteilung der Polizei vom 11.1.