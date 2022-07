Psychiater aus Weißenau: Nicht jeder Gefährder psychisch krank

Sonntagabend, 26. Juni: Ein 31-jähriger Mann aus Nigeria tötet mutmaßlich einen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in Kressbronn, verletzt fünf weitere Menschen schwer. Schon vorher war der Asylbewerber auffällig geworden, hatte andere Menschen bedroht. Die Polizei nahm ihn fest, der Mann verbrachte eine Nacht im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau, kehrte dann in die Unterkunft zurück.

Es gibt ähnliche Fälle: In Würzburg tötete ein Mann aus Somalia 2021 drei Frauen, ebenfalls mit einem Messer, er war zuvor in psychiatrischer Behandlung, im Juni diesen Jahres starb eine Hochschuldozentin nach der Messerattacke eines Niederländers, der sich selbst aus einer Psychiatrie entlassen hatte. Lassen sich solche Taten vorhersehen und verhindern? Professor Tilman Steinert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Zentrum für Psychiatrie Weißenau , erklärt gesetzliche und medizinische Hintergründe.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie einen Patienten dauerhaft unterbringen dürfen?

Wir können niemanden unterbringen. Freiheitsentziehungen können nur durch ein Gericht erfolgen. Wir stellen lediglich den Antrag bei Gericht, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die sind im Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz des Landes Baden-Württemberg genau festgelegt. Erstens muss das Vorliegen einer schweren psychischen Erkrankung bestätigt sein, zweitens muss vom Patienten eine unmittelbare Gefahr für sich oder andere ausgehen und drittens muss es eine Kausalität zwischen der psychischen Erkrankung und dieser Gefährdung geben – die Erkrankung muss also die Ursache für die Gefährdung sein.

Natürlich ist es gefährlich, wenn jemand mit einem Messer andere bedroht, aber es ist nicht zwangsweise eine psychische Erkrankung der Grund. Und eine „dauerhafte“ Unterbringung ist nicht möglich. Das Gericht genehmigt in der Regel sechs Wochen; wenn die Voraussetzungen vorher wegfallen, muss der Patient entlassen werden. Wenn die Gefahr nach sechs Wochen immer noch besteht, kann eine Verlängerung beantragt werden.

Psychiater Tilman Steinert - Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit

Wie gut kann man denn so etwas in relativ kurzer Zeit diagnostizieren?

Wenn zum Beispiel jemand mit der Polizei gebracht wird und nicht bleiben möchte, haben wir zwischen 24 und 48 Stunden Zeit, bis wir entweder eine Unterbringung beantragen müssen oder den Patienten entlassen müssen. Das ist nicht sehr lang, aber doch ein gewisser Zeitraum. Wir sehen da auch, wie sich die Patienten in der Gruppe verhalten, wie sie auf andere Menschen reagieren. Wir befragen Angehörige und bekommen Informationen von der Polizei. Zusammen mit den Gesprächen, die wir führen, lässt das schon recht verlässlich erste Diagnosen zu. Vor allem für jene schweren psychischen Störungen, die eine Gefährdung begründen – also zum Beispiel schwere Psychosen oder Manien.

Sind die Hürden, um jemanden längere Zeit zwangsweise unterzubringen, aus Ihrer Sicht zu hoch?

Grundsätzlich ist das bei uns schon ganz gut geregelt. Es gibt eben einen Konflikt zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Sicherheit. Niemand möchte doch in einem Land leben, in dem man ohne Weiteres gegen seinen Willen für längere Zeit weggesperrt werden kann. Das Problem ist aus meiner Sicht eher, dass für alle Arten potentieller Gefährdung nach der Psychiatrie gerufen wird. Aber Gefährder, die etwa aus dem terroristischen Umfeld kommen, sind eben nicht psychisch krank. Die haben nichts in einer Psychiatrie zu suchen. Im Rechtsstaat gibt es aber keine andere Möglichkeit, jemanden einzusperren, bevor er eine Straftat begangen hat.

Können Sie dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden – lässt sich eine potentielle Gefährdung einigermaßen sicher prognostizieren?

Ja, die Verantwortung ist groß. Natürlich bewegt meine Kollegen und mich das ständig. Wenn wir Anhaltspunkte für eine erkrankungsbedingte Gefährdung sehen, stellen wir einen Antrag auf Unterbringung beim Amtsgericht. So teilen wir die Verantwortung gewissermaßen. Und die diagnostischen Möglichkeiten sind, wie gesagt, durchaus gut. Aber klar ist auch: Wir können nicht in den Kopf eines Patienten hineinschauen. Wenn er sich nicht im Krankenhaus bereits auffällig verhält, wenn er sich ruhig und gelassen artikuliert, wenn wir von Dritten keine Anhaltspunkte für Gefährdungen haben – dann müssen wir auch davon ausgehen, dass es keine ausreichenden Gründe für eine Zwangsunterbringung gibt. Letztlich geht vor allem von schwer psychisch Erkrankten mit Wahnvorstellungen Gefahr aus. Wer daran leidet, kann das in aller Regel nicht verbergen. Und jemand, der in der Lage wäre, seine Taten zu planen und vor uns glaubhaft zu verheimlichen, ist dann zwar gefährlich – aber eben vermutlich nicht akut psychisch krank.

Soziale und kulturelle Prägung spielen eine Rolle

Haben Sie ausreichend Personal, um diese Aufgaben zu bewältigen?

Wie überall im Gesundheitswesen müssen wir erheblichen Aufwand betreiben, um neues Personal zu rekrutieren. Aber derzeit haben wir zum Glück alle Stellen besetzt, wir können alle Betten belegen und haben alle Stationen aufnahmefähig

Wie sicher lässt sich aus psychiatrischer Sicht sagen, ob jemand für sich oder andere eine Gefahr bedeutet oder irgendwann in der Zukunft?

Es gibt statistisch gut belegte Merkmale. Besonders häufig liegt ein solches Gefährdungspotential bei Wahnerkrankungen vor. Diese Menschen wehren sich manchmal gegen eingebildete Bedrohungen. Wenn diese Patienten zusätzlich noch unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen und möglicherweise ihre Medikamente nicht mehr einnehmen, erhöht sich das Risiko deutlich.

Wer gewohnt ist, gewalttätig zu werden oder mit einem Messer herumzulaufen, der wird auch als psychisch erkrankter Mensch eher zu solchen Mittel greifen. Professor Tilman Steinert

Inwiefern haben Herkunft oder soziales Milieu Einfluss?

Die soziale und kulturelle Prägung spielt natürlich auch eine Rolle. Negativ wirkt es sich aus, wenn Menschen aus einem randständigen, möglicherweise sogar kriminellen Milieu kommen, keine Arbeit und keinen familiären Halt haben. Wer gewohnt ist, gewalttätig zu werden oder mit einem Messer herumzulaufen, der wird auch als psychisch erkrankter Mensch eher zu solchen Mittel greifen. Zum normalen Verhaltensrepertoire einer 50-jährigen Hausfrau aus Oberschwaben gehört wahrscheinlich eher, auf gefühlte Bedrohung mit Leserbriefen oder Beschwerden an Behörden zu reagieren. Auch da sind Gewalttaten im Wahn jedoch keineswegs ausgeschlossen.

Aber jemand mit einer anderen Sozialisation greift dann vielleicht eher zum Messer. Auch bei uns in Deutschland leben Menschen, die so sozialisiert sind. Man kann nicht generell sagen, dass dies nur Menschen aus anderen Ländern betrifft. Aber wer zum Beispiel 2015 nach Deutschland geflohen ist und bis heute weder Arbeit noch sichere Unterkunft hat und sich schlecht verständigen kann, der lebt dann oft auch in den geschilderten prekären sozialen Verhältnissen.

Die Unterbringungssituation wie im Fall Kressbronn in einer Sammelunterkunft allein ist aber nicht ausschlaggebend?

Wer unter schwierigen Bedingungen lebt, der wird auch häufig an psychischen Störungen leiden – etwa an Depressionen. Aber das sind keine Erkrankungen, die Gewalttaten begründen

Wurde nicht auch bei Amoktätern immer wieder berichtet, dass sie unter Depressionen litten?

Depressionen und Angststörungen sind generell in der Bevölkerung sehr häufig. Auch spätere Amoktäter sind meistens schwierige Persönlichkeiten und kommen im Leben nicht so gut zurecht, deshalb können sie auch solche Störungen entwickeln. Die sind aber nicht die Ursache für Amoktaten oder andere kriminelle Handlungen. Deshalb kann man solche Menschen auch nicht vorbeugend in der Psychiatrie unterbringen, selbst wenn die Behörden eine Gefahr sehen – schließlich sind es Menschen, die genau wissen, was sie tun.

Keine Verpflichtung zur Einnahme von Medikamenten

Wie häufig ist es, dass Menschen mit psychischen Störungen andere gefährden?

Zunächst einmal reden wir hier von sehr schweren Krankheiten. Wir reden nicht von psychischen Störungen wie Depressionen, Angstzuständen oder psychosomatischen Erkrankungen. Darunter leiden heute weite Teile der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens. Aber wer an schweren wahnhaften Störungen zum Beispiel. mit Verfolgungswahn leidet, von dem geht ein gewisses Risiko aus. Wir wissen aus Studien, dass etwa 0,8 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens einmal an einer solchen Psychose erkranken, das sind rund 600 000 Menschen in Deutschland.

Nicht alle entwickeln solche Wahnvorstellungen, nicht alle benötigen stationäre Behandlung, viele kommen mit Medikamenten und psychiatrischer Begleitung gut zurecht. Allerdings liegt das Risiko für Gewalttaten bei diesen Patienten insgesamt etwa drei- bis fünfmal höher als bei Gesunden. Wenn dann noch Probleme mit Drogen und Alkohol hinzukommen, steigt das Risiko für Gewalttaten noch einmal deutlich. Alkohol ist übrigens die Substanz, die am häufigsten Gewalt begünstigt – auch ohne Psychose.

Wie gut sind die Erfolgsaussichten einer Behandlung?

Im Grunde gut, aber nur, wenn die Betroffenen mitarbeiten. Fehlende Krankheitseinsicht ist allerdings manchmal ein Teil des Problems und bei manchen Personen aus sozial schwierigen Milieus begegnet man Behörden und Gesundheitswesen mit Skepsis. Dass ärztlichen Empfehlungen nicht unbedingt gefolgt wird, kennt man auch aus vielen anderen Lebensbereichen. Und wir haben in Deutschland keine Möglichkeit, psychisch erkrankte Menschen außerhalb der Unterbringung in der Klinik dazu zu verpflichten, Medikamente einzunehmen – außer nach der Entlassung aus der Forensischen Psychiatrie, wenn tatsächlich eine Straftat erfolgt war. Letztlich können die Patienten am Tag nach der Entlassung aus der Klinik die Medikamente absetzen – mit den entsprechenden Risiken. In anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, Großbritannien oder der Schweiz, gibt es die Möglichkeit, Medikamenteneinnahmen gesetzlich anzuordnen.

Würden Sie sich das auch für Deutschland wünschen?

Ich bin da hin- und hergerissen, wie auch die meisten Kollegen. Es gibt eine sehr große Studie aus Großbritannien. Dort wurde untersucht, ob die Auflagen zur Einnahme von Medikamenten dazu führen, dass die Zahl der Zwangseinweisungen sinkt. Doch es gab keinen Effekt. Insofern ist der Nachweis bislang nicht erbracht, dass so etwas wirklich etwas bringt.