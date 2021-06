Prüfungen starten unter Corona-Bedingungen

„Freizeitpark am See“, so nennt die Bad Waldseer Stadtverwaltung die Anlage, die neben dem Skaterplatz am Stadtsee errichtet werden soll. Angedacht sind ein Bolzplatz, ein sogenannter Pumptrack und mindestens ein Beachvolleyballfeld. Der Gemeinderat hat dem rund 365 000 Euro teuren Projekt am Montagabend einstimmig zugestimmt. Das sind die Pläne im Detail.

Ein Treffpunkt für JugendlicheEs ist die Nachricht für Waldseer Jugendliche und Junggebliebene: Neben dem Skaterplatz könnte die Freizeitgestaltung in der Kurstadt alsbald ganz ...