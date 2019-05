Prozess um verschwundene Maria: Gericht hört weitere Zeugen

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen wird heute vor dem Landgericht Freiburg der Prozess um die jahrelang verschwundene Maria fortgesetzt. Gehört werden sollen Justizangaben zufolge unter anderem die Mutter der heute 19-Jährigen, eine Freundin sowie die frühere Ehefrau des Angeklagten. Es ist der dritte Verhandlungstag in dem Prozess, der vergangene Woche begonnen hat. Angeklagt ist ein 58 Jahre alter Deutscher aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen. Ihm werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Ein Urteil soll es Ende Juni geben.

Der Mann war laut Anklage im Mai 2013 mit der damals 13-Jährigen aus Freiburg ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten oder einverstanden waren. Er soll das Mädchen in mehr als 100 Fällen sexuell missbraucht haben. Nach der Rückkehr Marias im vergangenen August wurde der Mann in Italien festgenommen. Maria und ihre Mutter sind Nebenklägerinnen in dem Prozess.

