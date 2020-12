Prozess um verdächtigten Erzieher: Kleinkinder-Missbrauch

Ein 25-jähriger Erzieher soll sich in einem Heidelberger Kindergarten an zwei kleinen Mädchen vergangen haben und muss sich deswegen vom heutigen Donnerstag an vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf sexuellen Missbrauch, wofür dem Mann ein Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren droht. Der Beschuldigte hat laut Anklage zwischen Frühjahr 2018 und Jahresbeginn 2020 in mindestens zwei Fällen ein Mädchen während der Mittagsruhe an den Geschlechtsorganen gestreichelt. Zur Zeit der ersten Tat war das Kind um die drei Jahre alt. Außerdem habe er ein noch jüngeres Mädchen dazu gebracht, seinen Penis zu berühren.

Die Kinder hatten ihren Eltern von den Vorkommnissen erzählt, die daraufhin die Behörden informierten. Bereits am Freitag soll das Urteil der Jugendschutzkammer fallen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Prozess zumindest teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

