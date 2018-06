Prozess um tote Zehnjährige: Methadon in der Wasserflasche

Konstanz (dpa/lsw) - Mit Aussagen der Ärzte und Ermittler ist am Dienstag der Prozess um den Methadon-Tod einer Zehnjährigen am Amtsgericht Konstanz fortgesetzt worden. Am Vormittag wurde der Hausarzt der 62-jährigen Angeklagten gehört, der ihr das Medikament seit 2002 zur Schmerztherapie und Drogensubstitution verschreibt. Dass sie große Mengen des Mittels zu Hause hortete, hatte den Mediziner nach eigenen Angaben überrascht: „Ich bin davon ausgegangen, dass sie die Mengen komplett verbraucht“, sagte er.

Die 62-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten, nachdem die Freundin ihrer Enkelin an einer Methadon-Vergiftung gestorben war. Die Mädchen hatten im August 2011 bei der Frau übernachtet. Am nächsten Morgen war die Zehnjährige nicht mehr aufgewacht.

Für Überraschung sorgten am zweiten Prozesstag auch kriminaltechnische Untersuchungsergebnisse, wonach Methadon-Spuren an einer Wasserflasche und einem Glas aus der Wohnung der 62-Jährigen nachgewiesen wurden. Zusätzlich fanden die Ermittler rund 240 kleine Fläschchen mit dem Heroin-Ersatz. Die Frau bestreitet jedoch, der Zehnjährigen Methadon verabreicht zu haben. Unklar war, ob am Dienstag noch ein Urteil gesprochen wird, da die Verteidigung den Antrag stellte, auch die Mutter des toten Mädchens als Zeugin zu laden. Das Gericht wollte am Nachmittag darüber entscheiden.