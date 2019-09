Es geht um Mord, Anstiftung zum Mord und gefährliche Körperverletzung: Der Fall des gewaltsamen Todes eines 59-Jährigen Ende April in Tettnang (Bodenseekreis) wird vom 23. Oktober an vor dem Landgericht Ravensburg verhandelt. Angeklagt sind die 45 Jahre alte Ehefrau des Opfers, ihr 38 Jahre alter neuer Partner und ihre 25-jährige Tochter, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge sollen Mutter und Tochter den 59-Jährigen zunächst mit Fäusten angegriffen haben. Danach soll der 38-Jährige - angestiftet von der Tochter - den Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Das Opfer starb später in einem Krankenhaus. Grund für die Attacke sei gewesen, dass das Opfer Fotos der schlafenden 25-Jährigen auf seinem Handy gehabt haben soll. Das Trio sitzt in Untersuchungshaft. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Das Gericht hat zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt. Zum Auftakt am 23. Oktober wird voraussichtlich nur die Anklage verlesen (Az. 1 Ks 31 Js 9383/19).

