Prozess um Tod an Jäger: Entscheidung zu Befangenheitsantrag

Von Schwäbische Zeitung

Bei einstelligen Temperaturen und Dauerregen war es am Wochenende im Sportbecken des Freibades Weingarten fast noch am Angenehmsten. Die 22 angereisten Mannschaften mit 250 Wasserballern trotzten beim 13. Nessenreben-Cup dem schlechten Wetter und zeigten an beiden Turniertagen in den 58 Partien gute Spiele.

Das Turnier der Männer mit 16 Mannschaften nahm laut Mitteilung den erwarteten Verlauf. Die Spielgemeinschaft Bregenz/Dornbirn setzte sich in der Vorrunde gegen Gemmingen, Hannover und die Mastersmannschaft des SSV Weingarten ...