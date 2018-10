Prozess um tödlichen Sturz von Narrenwagen eingestellt

Zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Sturz einer Frau von einem Fastnachtswagen in Geislingen (Zollernalbkreis) müssen der Halter und der Fahrer des Gefährts Geldstrafen zahlen. Der Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen die beiden wurde im Gegenzug wegen geringer Schuld überraschend eingestellt, bestätigte das Amtsgericht Balingen am Freitag entsprechende Medienberichte. Der 49 Jahre alte Fahrer des Piratenschiffs „Black Pearl“ muss 4000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, der 70 Jahre alte Halter 1500 Euro. Der Prozess ist damit beendet.

Bei einem Fastnachtsumzug in Geislingen auf der Schwäbischen Alb am 31. Januar 2016 war eine 32-Jährige von dem Gefährt gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war zuvor über etliche Jahre nicht mehr dem TÜV vorgeführt worden, wie bei der Verhandlung klar wurde. Entscheidend für die Einstellung des Verfahrens war laut Amtsgericht die Aussage eines Gutachters: Demnach hätte der TÜV auch bei einer ordnungsgemäßen Begutachtung des Wagens nicht erkennen können, dass ein Holzbalken im nassen Zustand brechen konnte.

Den Ermittlungen zufolge hatte sich die 32-Jährige an die Holzverkleidung gelehnt; diese brach heraus. Die Frau fiel rücklings und kopfüber aus dem Wagen und wurde mehr als acht Meter mitgeschleift. Sie starb an ihren schweren Kopfverletzungen.