Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern startet

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich ein Mann von heute (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Die Anklagebehörde wirft dem 50-Jährigen aus Bodelshausen im Kreis Tübingen vor, Jungen im Alter ab neun Jahren mit Computerspielen und Filmen in seine Wohnung gelockt zu haben. Dort soll es dann in rund 200 Fällen zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Außerdem soll der Mann einen Jungen heimlich gefilmt haben, als dieser sich selbst befriedigte. Die rund 200 angeklagten Taten passierten zwischen 2008 und 2020 in Bodelshausen. Mit dem Fall befasst ist die 3. Jugendkammer. Es sind vier Verhandlungstermine anberaumt.

