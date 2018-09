Vor dem Landgericht Ulm nähert sich ein Prozess um brutale Übergriffe eines Häftlings auf Mitgefangene dem Abschluss. Heute beginnt der laut Plan vorletzte Verhandlungstag. Möglicherweise werde noch am selben Tag im Anschluss an die Plädoyers bereits das Urteil verkündet, hieß es in Justizkreisen.

Der Anfang August begonnene Prozess gegen einen 19 Jahre alten Häftling der Justizvollzugsanstalt Ulm war auf sechs Verhandlungstage bis zum 14. September angelegt worden (Aktenzeichen: 3 KLs Js 23303/17). Der Angeklagte hat die Taten gestanden.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schwere Vergewaltigung mit Todesgefahr, gefährliche Körperverletzung und Nötigung vor. So soll der 19-Jährige einem 61 Jahre alten Zellengenossen eine Gabel in den After gerammt haben. Das Opfer erlitt schwere innere Verletzungen, dem Mann musste ein künstlicher Darmausgang gelegt werden. Als Vergewaltigung kann laut Gericht jede sexuelle Handlung gewertet werden, die mit dem Eindringen in den Körper verbunden ist - auch wenn das Motiv nicht darin bestand, sich sexuell zu erregen.