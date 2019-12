Nach der B30-Eröffnungsfeier am Wochenende sind am Montag die ersten Autos über die neue Straße gerollt. Auf dem Schussentalviadukt ist es seitdem möglich, in Richtung Friedrichshafen/Lindau auf die Schnellstraße aufzufahren.

Die Gegenrichtung wird am Donnerstag freigegeben. Am Montag ging es im Ravensburger Süden trotz der B30-Verkehrsfreigabe aber zeitweise langsamer voran als sonst: Grund war ein Unfall.

Gegen 15.45 Uhr sind laut Polizei zwei Autos auf dem Schussentalviadukt miteinander kollidiert.