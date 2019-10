Prozess um Gruppenvergewaltigung: Disco-Türsteher sagen aus

1000 Bäume werden im Stadtgebiet bis zum Tag des Baumes am 25. April 2020 neu gepflanzt. Damit beteiligt sich die Stadt an der landesweiten kommunalen Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“. Das hat der Bauausschuss des Gemeinderates am Dienstag beschlossen.

Laut Verwaltung werden in jedem Winterhalbjahr vom Stadtbauamt über das Stadtgebiet verteilt an Straßen, Gebäuden, in Grünanlagen, Friedhöfen und Streuobstwiesen rund 100 kräftige Jungbäume angepflanzt, ein gutes Drittel davon Bürgerbäume.