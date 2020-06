Prozess um Gewalttat in Rot am See mit sechs Toten begonnen

Mehr als fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod von sechs Menschen bei einem Familientreffen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) hat am Montag der Mordprozess gegen einen 27-Jährigen am Landgericht Ellwangen begonnen. Der Angeklagte soll Ende Januar seine Eltern, Halbgeschwister sowie einen Onkel und eine Tante erschossen haben. Zwei Verwandte konnten sich retten. Angeklagt ist der Deutsche wegen Mordes und versuchten Mordes.

Laut Staatsanwaltschaft soll er 30 Schüsse auf seine Familie abgegeben haben, die wegen einer Beerdigung zusammengekommen war. Der mutmaßliche Täter hatte selbst die Polizei gerufen und war daraufhin festgenommen worden. Angebliche Misshandlungen seiner Mutter und Halbschwester sollen ihn zu der Tat getrieben habe.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft zur Anklage