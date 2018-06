Prozess nach tödlichem Unglück auf Daimler-Testgelände

Von Schwäbische Zeitung

Ein 54-jähriger Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall in einer Obstplantage bei Hagnau tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch.

Polizeiangaben zufolge fuhr der Obstbauer mit seinem Traktor mit angehängter Mähvorrichtung entlang eines zum Bachbett führenden Grabens, um ihn auszumähen. Vermutlich geriet der 54-Jährige zu nahe an das Bachbett, so dass Erdreich absackte und die landwirtschaftliche Zugmaschine in den Graben kippte.