Baden-Baden (dpa/lsw) - Mit dem Messer hat ein Mann in Rastatt zwei Mitarbeiter des Jugendamtes bedroht, um den Aufenthaltsort seiner Kinder zu erfahren. Auf den Tag genau acht Monate nach der Tat im vergangenen April steht der 45-Jährige von Dienstag (8. Dezember/09.00) kommender Woche an vor dem Landgericht Baden-Baden. Ihm werden Geiselnahme und Körperverletzung vorgeworfen, weil eines seiner beiden Opfer im Gerangel verletzt worden war. Einen Stich mit dem Messer hatte der Beamte abwehren können, ohne sich zu verletzen. Der Polizei war es schließlich gelungen, den Angeklagten zur Aufgabe zu überreden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.Nach dem Prozessauftakt sind zwei weitere Verhandlungstermine anberaumt. Ein Urteil wird für den 17. Dezember erwartet.