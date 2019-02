Prozess: Mann soll Sechsjährige sexuell missbraucht haben

Von

NEUHAUSEN-SCHWANDORF (hd) - Der 18. Oktober 1960 ist ein sonniger Herbsttag gewesen. An diesem Tag schlossen Franz Reutebuch und Theresia Schwarz, Lothar Mülherr und Emma Reutebuch in der Schwandorfer Pfarrkirche vor 50 Jahren den Bund fürs Leben. Am kommenden Samstag feiern sie gemeinsam Goldene Hochzeit.

Beim Dankgottesdienst mit Pfarrer Ewald Billharz sind ihre Kinder, Schwiegerkinder, Enkel, ein Urenkel, sonstige Verwandtschaft und Einwohner dabei.