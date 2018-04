Prozess gegen Mesale Tolu in Istanbul wird fortgesetzt

Sieben Monate nach der Entlassung von Mesale Tolu aus türkischer Untersuchungshaft wird der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin am Donnerstag fortgesetzt. Ein Urteil des Gerichts in Istanbul wird noch nicht erwartet. Tolu äußerte vor der Fortsetzung des Verfahrens wegen Terrorvorwürfen die Hoffnung, dass das Gericht ihr die Ausreise erlaubt. „Ich hoffe natürlich, dass meine Meldepflicht und meine Ausreisesperre aufgehoben werden“, sagte die 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich würde packen und dann sobald wie möglich nach Deutschland ausreisen, in meine Heimat.“

Besonders für ihren dreijährigen Sohn - für den in Ulm ein Kindergartenplatz reserviert sei - wolle sie ein stabiles Umfeld in Deutschland, sagte Tolu. „Ich möchte, dass er in Sicherheit ist und einen normalen Alltag leben kann.“ Tolu, die ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war bis vergangenen Dezember fast acht Monate lang in der Türkei inhaftiert gewesen.

