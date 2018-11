Prozess gegen falschen Polizisten: 113 000 Euro Schaden

Ein Mann soll sich als Polizist ausgegeben und so mit Komplizen mehr als 113 000 Euro von arglosen Senioren erbeutet haben. Deshalb muss sich der 31-Jährige von heute an vor dem Landgericht Tübingen verantworten (Az. 2 KLs 42 Js 11412/17).

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen sogenannten Keiler, einen Anrufer. Bei der Betrugsmasche der falschen Polizisten verwickeln diese in der Regel alleinstehende ältere Menschen in mehrstündige Telefongespräche, um ihnen einzureden, ihr Vermögen sei durch Einbrecherbanden in ihrer Gegend bedroht. Die Betroffenen sollen dann Geld oder Wertsachen zur angeblichen Verwahrung an die Polizei übergeben.

Der mutmaßliche „Keiler“ soll die Telefongespräche mit den Senioren vorwiegend von einem unbekannten Ort in der Türkei aus geführt haben. Nach Angaben des Gerichts wurde er in Marokko mit internationalem Haftbefehl festgenommen. Seine fünf mutmaßlichen Komplizen agierten innerhalb der Gaunergruppe als Logistiker und „Abholer“, die als angebliche Polizisten ihre Beute von den Betrugsopfern entgegennahmen. Das Landgericht Tübingen hat sie im Januar unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs teils zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren verurteilt.