Protestanten zelebrieren Bischofswechsel in Württemberg

Die evangelische Landeskirche in Württemberg führt am Sonntag (10.30 Uhr) offiziell Ernst-Wilhelm Gohl ins Amt des Landesbischofs ein. Zugleich wird sein Vorgänger Frank Otfried July nach 17 Jahren bei einem Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche mit anschließendem Festakt verabschiedet. Erwartet werden unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der katholische Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, sowie Gohls Pendant auf badischer Seite, Landesbischöfin Heike Springhart. Der SWR will den Gottesdienst live im Fernsehen und im Internet übertragen.

Vertreter der württembergischen evangelischen Landeskirche hatten den Ulmer Dekan Gohl Mitte März nach langen Beratungen zum neuen Landesbischof gewählt. Er war für die verschiedenen kirchlichen Interessengruppen nach mehreren Wahlgängen der Kompromisskandidat aus einem Bewerber-Trio. Zuvor hatte Gohl eigentlich nach zwei Wahlgängen seine Bewerbung zurückgezogen.

Der 59-Jährige führt rund 1,87 Millionen Protestanten in der Landeskirche an. Zum Stichtag Silvester 2021 hat diese damit im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Prozent ihrer Mitglieder verloren.

