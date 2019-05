Protestaktion gegen Ungleichheit in der katholischen Kirche

Nach einer Woche mit etlichen Aktionen für die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche haben Aktivistinnen für heute zu einem „Flashmob Maria 2.0“ vor dem höchsten Kirchturm der Welt aufgerufen (17.30 Uhr). Am Hauptportal des Ulmer Münsters wollen sie erklärtermaßen ein Zeichen gegen rein männliche Machtstrukturen in der katholischen Kirche setzen.

Frauen und Männer wurden aufgerufen, sich schwarz zu kleiden und ihre Münder mit Pflastern zu verkleben. „Wir hoffen, dass viele Frauen und Männer kommen und durch ein zehnminütiges Schweigen auf die Situation der Frauen in der katholischen Kirche aufmerksam machen“, sagte die Mitorganisatorin Andrea Schmidt.

Das Ulmer Münster ist allerdings keine katholische, sondern die größte evangelische Kirche Deutschlands. Mit 161,53 Metern ist der 1890 vollendete Turm des Münsters der höchste Kirchturm der Welt.