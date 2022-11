Protest vor Abtreibungsklinik: Lebensschutz oder Belästigung?

In Stuttgart lädt eine christliche Gruppe zu öffentlichen Gebeten ein. Aber mit den Medien wollen weder die Organisatoren reden noch diejenigen, deren Handeln zum Anlass für die Gebete genommen wird.

Es geht, je nach Standpunkt, um den Schutz des ungeborenen Lebens oder den Protest gegen Schwangerschaftsabbrüche. Der Platz, an dem sich in diesen Tagen regelmäßig einige Menschen zum „öffentlichen Rosenkranz“ versammeln, ist eine Grünfläche nahe der Innenstadt – ganz in der Nähe einer ambulanten Klinik, in der auch Abtreibungen durchgeführt werden.

Kirchen unterstützen Aktionen nicht

Aufgerufen zu dem Protest hat die in den USA gegründete, christliche Organisation „40 Days for Life“. 40 Tage lang, noch bis 6. November, wollen ihre Unterstützer in vielen Ländern Präsenz zeigen vor Kliniken und Beratungsstellen. In Süddeutschland wurden Versammlungen neben Stuttgart auch in Pforzheim und München angemeldet – ohne Rückendeckung der großen Kirchen.

„40 Tage für das Leben“ werde weder von Kirchengemeinden oder Dekanaten noch von der Diözese und deren Einrichtungen institutionell unterstützt, teilt eine Sprecherin der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit.

Organisator der Gebete ist in Stuttgart eine Gruppe mit dem Namen „Ja zum Leben“. Eine Gesprächsanfrage der „Schwäbischen Zeitung“ lehnte eine Sprecherin der Initiative ab. Auch die betroffene Klinik meldete sich auf eine Gesprächsanfrage nicht zurück.

Plastik-Föten im Briefkasten

Gesprächsbereit ist hingegen Gudrun Christ, Landesgeschäftsführerin von Pro Familia in Baden-Württemberg – ein Verband, der Beratung anbietet unter anderem zu Sexualität, Partnerschaft und Scheidung, zu ungewollter Kinderlosigkeit und eben auch zu Schwangerschaftsabbrüchen. Die Räume von Pro Familia in Pforzheim sind ebenfalls Schauplatz von Kundgebungen, nicht zum ersten Mal.

Christ berichtet von unangenehmen Formen, die der Protest annehme. „Wir hatten schon mit roter Farbe beschmierte Plastik-Föten im Briefkasten und Mörder-Schriftzüge am Eingang“, sagt sie. „Wir werden als Abtreibebefürworter bezeichnet, dabei geht es uns darum, dass Frauen selbst über ihr Leben und ihren Körper entscheiden können.“

Pro Familia betreibt bundesweit Beratungsstellen für Frauen, die einen Abbruch der Schwangerschaft in Erwägung ziehen. Ein Beratungsgespräch ist nach geltendem Recht Voraussetzung für eine straflose Abtreibung durch einen Arzt.

Grundsätzlich bleibt diese laut Paragraf 218 aber verboten. Abgeschafft wurde hingegen gerade der Paragraf 219a. Er verbot Ärzten, öffentlich darüber zu informieren, dass sie Abbrüche vornehmen.

Kliniken geben zum Teil auf

Auf der Webseite der Klinik in Stuttgart, vor der nun Rosenkränze gebetet werden, ist von Schwangerschaftsabbrüchen dennoch nichts zu lesen. Auch Beratungsstellen wie Pro Familia sind zurückhaltend beim Herausgeben von Adressen.

In Stuttgart beispielsweise gab 2015 die Klinik Stapf auf, bis dahin die größte Klinik für Schwangerschaftsabbrüche im Südwesten. Vorausgegangen waren zähe Proteste von Abtreibungsgegnern, der Klinikchef fand keine neuen Räume mehr.

Ärger gibt es auch in Pforzheim. Vor den Pro-Familia-Räumen haben sich schon mehrfach Aktivisten mit Plakaten positioniert, in der Vergangenheit teils direkt neben dem Eingang auf dem Bürgersteig. Frauen auf dem Weg zum oder vom Beratungsgespräch mussten direkt an ihnen vorbeilaufen.

Für Pro-Familia-Chefin Christ ein Unding: „Es ist erbärmlich, den Frauen aufzulauern. Eine Respektlosigkeit.“ Aus Christs Sicht geht es bei den Aktionen direkt vor den Türen der Beratungsstelle nicht um Meinungsfreiheit. „Das zielt darauf ab, die Frauen zu beeinflussen und zu ihnen zu zeigen, das, was sie machen, sei falsch.“

Abtreibungsgegner bekamen vor Gericht Recht

Die Stadt Pforzheim erließ die Auflage, Kundgebungen dürften nur außerhalb der Sichtweite der Beratungsstelle stattfinden. Vor Gericht erhielten in zweiter Instanz jedoch die Vertreter von „40 Tage für das Leben“ recht.

Zwar würden die Versammlungen einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der schwangeren Frauen darstellen, urteilte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im August. Die müsse jedoch gegen die Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit abgewogen werden. Eine Versammlung sei so lange zulässig, „als sie den die Beratungsstelle aufsuchenden Frauen nicht die eigene Meinung aufdrängt und zu einem physischen oder psychischen Spießrutenlauf für sie führt.“ Das war in Pforzheim aus Sicht der Richter nicht der Fall.

„Schwer zu ertragen“ findet die Tübinger SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke das Urteil, gegen das die Stadt Pforzheim Beschwerde einlegen will. Insbesondere stört die Sozialdemokratin der Passus, die Frauen auf dem Weg zur Konfliktberatung hätten sich den Plakaten und Gebeten durch „ein Abwenden des Blickes in beachtlichem Umfang entziehen können“. Für Kliche-Behnke ist klar: Nicht die Frauen müssen den Blick abwenden, sie haben ein Recht darauf, geschützt zu werden.

Das ist auch die Mehrheitsmeinung im Stuttgarter Landtag. Dort waren die Kundgebungen Thema im Sozialausschuss. Das Land, so die Abgeordneten, müsse Kommunen dabei unterstützen, „einen diskriminierungsfreien Zugang der Frauen in Not und des jeweiligen Personals zu diesen Einrichtungen zu ermöglichen. Ziel muss dabei sein, dass solche Veranstaltungen nur außerhalb von Sicht- und Hörweite eines Zugangswegs zugelassen werden.“

Grüne, CDU, SPD und FDP stimmten für den Antrag, in dem die Kundgebungen als „Gehsteigbelästigung“ eingestuft werden. Die AfD votierte dagegen. Deren Vertreter Bernhard Eisenhut warf den anderen Parteien vor, sie wollten „berechtigte Meinungsäußerungen“ unterdrücken, es sei „erschreckend, mit welcher Leidenschaft die Vertreter der Altparteien sich für die Tötung ungeborener Kindern einsetzen.“

Die Ampel-Koalition in Berlin greift das Thema indes ebenfalls auf. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) kündigte noch für dieses Jahr einen Gesetzentwurf an, der „Gehsteigbelästigungen“ zur Ordnungswidrigkeit machen soll. Diese seien nicht durch das Demonstrationsrecht geschützt, sondern Akte der Bedrohung, so Paus im Bundestag.

Man arbeite gerade daran, dieses Vorhaben rechtssicher umzusetzen, ergänzte eine Sprecherin von Paus’ Ministerium auf Anfrage. Offen ließ sie, worauf sich eine entsprechende Regelung genau beziehen soll: Auf das Ansprechen der Schwangeren, auf das Hochhalten von Plakaten – oder womöglich auch auf das stille Beten, wie es in Stuttgart praktiziert wird.