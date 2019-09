Protest gegen Volksbegehren: „Wir Landwirte können die Natur nicht allein retten“

Am Dienstag startet das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ für mehr Artenschutz. Die Initiatoren habe ihre zentralen Forderungen am Montag in Stuttgart vorgestellt , darunter ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten. Der Anteil des Bio-Landbau in Baden-Württemberg soll bis 2035 auf 50 Prozent steigern. Die Landesregierung soll alle Landwirte mit Förderprogrammen bei der Umsetzung der Vorgaben unterstützen. Doch dagegen regt sich vor allem am Bodensee Protest. Landwirte stellen grüne Kreuze auf, um vor den Folgen des Volksbegehrens sowie der Agrarpläne der Bundesregierung zu warnen. Einer von ihnen ist Tobias Appenmaier aus Tettnang, Katja Korf hat mit ihm gesprochen.

Herr Appenmaier, haben Sie selbst schon ein grünes Kreuz aufgestellt?

Ja, habe ich. Es soll eine Mahnung sein, ein stiller Protest und ein Aufruf, mit uns Bauern zu diskutieren. Wir sind offen für alle und wollen erklärte, wie wir produzieren und was wir bereits seit Jahren für den Natur- und Umweltschutz.

Warum ist das notwendig?

Viele Menschen haben den Kontakt und das Wissen über Landwirtschaft verloren, vor allem in den großen Städten. Wir Landwirte haben es ehrlicherweise in den vergangenen 20 Jahren verschlafen, unsere Arbeit und unser Engagement für die Umwelt nach außen zu tragen.

Was genau tun Sie denn?

Wir pflanzen Blühstreifen, bauen Nisthilfen, Bienenhotels oder Steinhäuser als Rückzugsort für Wiesel und andere Nagetiere. Wir lassen Flächen brach liegen, um den Boden zu schonen und wir versuchen, so wenig und so gezielt Pflanzenschutz zu betreiben wie möglich. Wenn wir Biene töten würden, die Umwelt zerstören oder den Boden, gefährden wir unsere eigene Existenz. Wir alle möchten, dass unsere Böden noch viele Generationen ernähren.

Geht es gar nicht ohne?

Nein. Selbst Biolandwirte müssen Pflanzenschutz betreiben, damit etwa Hopfen oder Obst wachsen. Wenn ich als Apfelbauern nicht spitze, dann wachsen unverkäufliche, von Schädlingen befallenen Früchte. Nach einigen Jahren hätten die Bäume nicht mal mehr Blätter. Da will auch nicht mal mehr ein Vogel drin nisten.

Die Befürworter des Volksbegehrens sagen, die Bauer sollte einfach alle Bio-Produkte anbauen.

Das ist nicht so einfach. Ich, und ich denke vieler meiner Kollegen würden das sofort machen, wenn wir damit den Einnahmen unsere Kosten decken und unsere Familien ernähren könnten. Aber Bio hat eben nur einen begrenzten Marktanteil (und der Marktanteil ist derzeit mehr als gesättigt), weil die Menschen nicht so schnell so viel mehr Bioware kaufen.

Was passiert aus Ihrer Sicht, wenn das Volksbegehren Erfolg hat?

Es würden sehr viele Existenzen hier am Bodensee zerstört, Betriebe, die seit Generationen in Familienhand sind, oder beispielsweise die seit Jahrzehnten aufgebaute und gepflegte Kulturlandschaft hier am Bodensee würde es nicht mehr geben. Neben dem Volksbegehren protestieren wir ja gegen die vielen weiteren Belastungen für Landwirte: das Agrarpaket der Bundesregierung die überbordende Bürokratie du die vielen Auflagen.

Muss die Landwirtschaft selbst noch mehr tun für den Artenschutz?

Auf jeden Fall, aber zusammen mit den Bürgern. Wir Landwirte sind nicht an allem Schuld und können nicht allein die Natur retten. Mit Schuldzuweisungen kommen wir nicht weiter. Jeder einzelne von uns sollte seinen Beitrag hierzu leisten. Nur gemeinsam sind wir stark.