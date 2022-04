Protest gegen Kretschmann-Pläne für Lehrer

Die grün-schwarze Landesregierung will Teilzeit-Möglichkeiten für Beamte beschneiden. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart erklärt. Im Blick hat er dabei vor allem die Lehrkräfte. Deren Interessenverbände wehren sich vehement – und werfen der Politik jahrelange Versäumnisse vor.

Der Lehrkräftemangel ist seit Jahren deutschlandweit massiv und trifft auch Baden-Württemberg mit Wucht. Besonders betroffen sind Grundschulen, erst Recht im ländlichen Raum. Verschärft wird der Mangel nun zusätzlich durch aus der Ukraine geflüchtete Kinder. 9000 sind laut Kretschmann seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine vor zwei Monaten an den Südwest-Schulen angekommen. Um dem Mangel zu begegnen, hatte Kretschmann bei einer Podiumsdiskussion am Montagabend sinniert, man könne das Äquivalent von 1000 zusätzlichen Lehrkräfte bekommen, wenn alle Teilzeit-Lehrkräfte eine Stunde pro Woche mehr arbeiteten. „Das war halt eine spontane Äußerung, die ich besser gelassen hätte“, sagte der Regierungschef dazu zwar am Dienstag.

Land prüft Neuregelung der Teilzeitarbeit

Dennoch scheint dies mehr als eine spontane Idee zu sein. Zumindest bestätigte Kretschmann, dass seine Landesregierung aktuell prüfe, ob die Mindestarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte in Teilzeit erhöht werden könne. „Jedenfalls wird das gerade zwischen dem Innenministerium und dem Kultusministerium geklärt“, sagte er. Derzeit ist es so, dass Landesbeamte grundsätzlich Anspruch darauf haben, in Teilzeit bis zu 50 Prozent zu arbeiten. Die Untergrenze bei der Teilzeit ist seit einer Änderung unter Grün-Rot vor fünf Jahren 25 Prozent — vorher waren es noch 30 Prozent. Solche Anträge werden bei Lehrkräften individuell vom jeweiligen Regierungspräsidium geprüft.

Neu ist die Klage über den Teilzeit-Trend unter Lehrkräfte nicht. „Etwa 50 Prozent der Lehrkräfte haben ein reduziertes Deputat“, allerdings in unterschiedlicher Höhe, erklärt ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) auf Nachfrage. Ihre Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte in der vorherigen Legislaturperiode etliche Schranken eingezogen und Angebote gemacht, damit Lehrkräfte mehr arbeiten. Sie hat unter anderem 2017 die Schulbehörden damit beauftragt, Teilzeit-Anträge abzulehnen, wenn diese nicht aus familiären, sondern aus sonstigen Gründen gestellt würden. Ein Jahr später hatte sie feststellen müssen, dass die nur selten geschehe. „In den Jahren 2018 und 2019 sind rund 350 Anträge auf Teilzeitbeschäftigung abgelehnt worden“, sagt Schoppers Sprecher nun. An den Südwest-Schulen arbeiten rund 110 000 Lehrkräfte.

Viele Pädagogen stocken Verträge auf

Zugleich stockten aber auch viele Lehrkräfte auf. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres hätten beispielsweise rund 2000 Lehrkräfte eine Teilzeiterhöhung beantragt. In Summe sei das äquivalent mit 210 Lehrerstellen, erklärt Schoppers Sprecher. Ein Jahr zuvor seien auf diese Weise sogar 300 Lehrerstellen zusammengekommen. Deutlich weniger populär scheint eine andere Eisenmann-Maßnahme zu sein, die kurzfristig für mehr Lehrer in den Klassenzimmern sorgen sollte: das Vorgriffstundenmodell. Dieses gibt es seit August 2020. Es gibt Lehrkräften die Möglichkeit, drei Jahre lang mehr zu arbeiten als ihr Vertrag dies vorsieht. In den Jahren darauf können sie diese angesparten Stunden auf unterschiedliche Weise nutzen. Nur wenige Lehrkräfte hätten dieses Modell genutzt, sagt Schoppers Sprecher. Unter anderem deshalb, weil viele freiwillig aufgestockt hätten, um den Betrieb an den Schulen in der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten.

Auf dieses Engagement der Lehrkräfte verweisen auch die Bildungsverbände und Lehrergewerkschaften – und werfen dem Regierungschef Ignoranz vor. „Wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann jahrelang Vorschläge zur Lehrergewinnung unbeachtet lässt und dann in einer Zeit, in der alle Beschäftigten in Bildungseinrichtungen völlig am Limit sind, über Mehrarbeit laut nachdenkt, kennt er nicht den Alltag in den Klassenzimmern“, sagt etwa Monika Stein, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Seit Jahren plädiert die Gewerkschaft dafür, etwa die Arbeitszeit für ältere Lehrer zu reduzieren, damit diese nicht frühzeitig ganz ausscheiden, und befristet angestellten Lehrern längerfristige Perspektiven zu geben.

„Nicht mit uns!“

„Nicht mit uns“, erwidert Gerhard Brand, Landeschef des Verbands Bildung und Erziehung, auf Kretschmanns Vorstoß. „Nach zwei äußerst frustrierenden und belastenden Corona-Jahren ist der Vorschlag eine schallende Ohrfeige in das Gesicht aller Lehrkräfte.“ Er wie auch Stein betonen, dass das Land trotz ständiger Mahnungen viel zu wenig getan habe, um dem Lehrermangel zu begegnen. Solche Kritik hat Kretschmann prompt von sich gewiesen. „Da rate ich allen dazu, von ihren Reflexen erstmal abzusehen“, sagte er – das gelte gerade auch für Gewerkschafter. Er äußerte sogar die Erwartung, dass sein Vorstoß auf wenig Widerstand stoße, „weil jeder vernünftige Mensch einsieht, dass wir in einer schweren Krise sind“.

Neben den Lehrerverbänden wirft auch die Opposition im Landtag der Landesregierung Untätigkeit vor. Timm Kern, Bildungsexperte der FDP, nennt Kretschmanns Aussagen „selbstherrlich und zugleich realitätsfern“ und fordert „mehr Stellen für Lehrkräfte sowie ein funktionierendes Personalmanagement“. Die AfD fordert Kretschmann dazu auf, sich nicht in Tarifangelegenheiten der Lehrer einzumischen.