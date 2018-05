Prominente beim Empfang zu Kretschmanns 70. Geburtstag

Der Krämermarkt in der Bad Saulgauer Innenstadt am gestrigen Mittwoch ist nach dem Beschluss des Gemeinderats Ende April vorerst der letzte in dieser Form gewesen. Statt vier Krämermärkten wie bisher wird es künftig nur noch zwei geben, jeweils im Frühjahr und im Herbst zusammen mit den Flohmärkten. Die enttäuschten Marktbeschicker sammelten an den Ständen etwa 600 Unterschriften für den Erhalt der vier Markttage. „Krämermärkte sind ein Kulturgut“, sagt Markthändler Rudolf Kleinknecht.