Prominente aus Musik und TV erhalten Radio Regenbogen Awards

Prominente aus Musik, Show und Fernsehen werden heute mit den diesjährigen Radio Regenbogen Awards ausgezeichnet. Die undotierten Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg werden in diesem Jahr in 14 Kategorien verliehen. Die Preisverleihung ist im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Preise gehen unter anderem an Komikerin Carolin Kebekus, Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, Sängerin Namika, an den irischen Musiker Rea Garvey, die Hamburger Rockband „Revolverheld“, den aus Niedersachsen stammenden Musiker Bosse und an Schwimmlegende Franziska van Almsick.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht seit 1998 jedes Jahr Awards an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. Der Award ist nach Angaben des Senders einer der bedeutendsten Medien- und Musikpreisen sowie einer der größten Radiopreise in Deutschland.

