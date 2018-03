Prominente aus Musik und TV erhalten Radio Regenbogen Awards

Prominente aus Musik und Fernsehen werden heute mit den Radio Regenbogen Awards ausgezeichnet. Die undotierten Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg werden seit 20 Jahren vergeben. Die Preisverleihung ist im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Preise gibt es in diesem Jahr in zwölf Kategorien. Preisträger sind unter anderem die Moderatoren Eckart von Hirschhausen und Lena Gercke, Comedian Ingo Appelt sowie die Musiker Michael Patrick „Paddy“ Kelly, Johannes Oerding und Wincent Weiss sowie die finnische Sängerin Alma. Für das Lebenswerk wird die Disco-Band Gibson Brothers geehrt.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht seit 1998 jedes Jahr Awards an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. Der Preis ist nach Angaben einer der bedeutenden Medien- und Musikpreisen sowie einer der größten Radiopreise in Deutschland.

Radio Regenbogen Award

Radio Regenbogen